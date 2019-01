Suv rubato a Termoli e ritrovato a Cerignola: carabinieri lo recuperano grazie ad un'App

Rubano auto, ma non disattivano il gps. Così un Suv rubato a Termoli è stato ritrovato dai carabinieri a Cerignola, città tristemente nota per il fenomeno di furti e riciclaggio di autovetture.

Lieto fine, quindi, per la vittima di furto - un operaio di Termoli - che, nel giro di una manciata di ore, ha recuperato il mezzo rubato. E' stata quindi l'app fornita dalla casa costruttrice del veicolo (che fornisce la posizione in tempo reale della macchina sul cellulare del proprietario) a portare i carabinieri dritti-dritti nel luogo in cui l'auto era stata nascosta in attesa di essere "cannibalizzata". Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso un uomo di Cerignola, di 30 anni, in procinto di smontare l'auto. Lo stesso è stato quindi arrestato dai militari ofantini e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria