Poliziotto fuori servizio sventa furto d'auto, arresta il ladro ma viene aggredito dal suo complice

Nella giornata di ieri un agente della Polizia di Stato – Squadra Volanti del commissariato di Cerignola ha arrestato il pregiudicato Biagio Cianci, cerignolano, classe 1983, per i reati di furto aggravato e tentata rapina in concorso.

Alle 11.30, circa, l’agente è stato contattato da un suo conoscente il quale gli riferiva di aver notato due persone a bordo di una Ford Focus intente a rubare una Fiat Panda parcheggiata nei pressi del Tribunale di Cerignola. Giunto immediatamente sul posto, l’Agente ha individuato la Ford Focus con a bordo due noti pregiudicati: Ciani, sceso dall’auto, aveva infranto il finestrino lato passeggero della Fiat Panda, salendo a bordo e manomettendo il blocco accensione; nel mentre l’Agente, dopo aver allertato la Centrale Operativa per ricevere rinforzi, è intervenuto bloccando il reo che non ha opposto resistenza.

Il complice, intervenuto per favorire la fuga di Cianci, ha aggredito e minacciato l’Agente ingaggiando una colluttazione, ma poco dopo è fuggito a bordo della Ford Focus in direzione San Ferdinando. Gli Agenti della Volante, giunti tempestivamente in ausilio al collega, hanno preso in consegna l’uomo mentre l’altra pattuglia ha cercato invano di rintracciare il fuggitivo. Il proprietario della Fiat Panda è stato invitato a sporgere regolare denuncia.

Cianci è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica competente. L’agente aggredito è stato medicato presso il Pronto Soccorso di Cerignola con prognosi di cinque giorni. Sono in corso serrate indagini per ricercare il complice.