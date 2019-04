Sorpreso a smontare un'auto rubata a Foggia, 29enne tenta la fuga ma senza successo: arrestato

I Carabinieri del NORM, Sezione Radiomobile, della Compagnia di Cerignola hanno arrestato in flagranza per riciclaggio Cosimo Attila Cirulli, classe '90 già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione nelle campagne ofantine, hanno notato in lontananza un furgone Iveco, risultato poi rubato a Milano, e subito dietro il 29enne intento a smontare una Volkswagen Golf, anche questa risultata rubata a Foggia il 29 marzo scorso.

All'arrivo dei Carabinieri il ragazzo si è dato alla fuga a piedi, ma è stato immediatamente bloccato e dichiarato in arresto per riciclaggio. Dopo gli adempimenti di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia.