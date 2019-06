Raffica di furti e rapine, lesioni e stupefacenti: polizia arresta 40enne, responsabile di 15 episodi di reato

Al termine dell’attività investigativa, gli agenti del Commissariato di Cerignola hanno arrestato il 40enne Massimo Menniello, che dovrà rispondere dei reati di furto aggravato, rapine consumate e tentate, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito in ottemperanza all’Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dovendo espiare la pena, in regime di detenzione domiciliare, 1 anno, 8 mesi e 28 giorni. I fatti delittuosi contestati sono stati commessi in 15 episodi e date diverse, continuativamente, in Puglia ed in altre regioni italiane.