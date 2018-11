Sorvegliato speciale sorpreso in auto con quattro pregiudicati: ai domiciliari Francesco Compierchio

L'uomo, già condannato per 416 bis nell'operazione “Cartagine”, è stato sorpreso dai carabinieri alla guida di un'auto e in compagnia di pregiudicati, in netta violazione con quanto impostogli per legge. Ora è ai domiciliari