Figlio da incubo, sperpera pensioni dei genitori e all'ennesima pretesa li minaccia di morte: "I soldi o vi ammazzo!"

Un 40enne di Cerignola è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del posto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Soggetto già noto alle forze dell'ordine, alcune sere fa i militari erano intervenuti presso la sua abitazione su richiesta dei genitori, presso i quali l'uomo vive. Disperati, avevano subìto l’ennesima minaccia di morte da parte del figlio che pretendeva 50 euro per potersi acquistare la droga.

Al loro arrivo i carabinieri avevano trovato sul pavimento della cucina cocci di piatti in frantumi e la tovaglia della tavola a terra, frutto dell’ennesima reazione violenta accompagnata da ripetute minacce di morte.

Esasperati, ai militari intervenuti i coniugi hanno raccontato di minacce, aggressioni fisiche e verbali da parte da parte del figlio che spinto dall’impulso irrefrenabile di acquistare droga, si era impossessato di diverse somme di denaro, sperperando quasi interamente le loro pensioni.

Accompagnato in caserma, l’uomo è stato dichiarato in arresto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia.