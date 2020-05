Impugna grosso coltello da cucina e minaccia l'anziana madre: "Dammi 200 euro, subito!". Arrestata figlia violenta

“Dammi 200 euro!”, figlia violenta minaccia la madre con un coltello da cucina. Accade a Cerignola, dove l’intervento dei carabinieri ha messo fine all’incubo vissuto da una anziana donna, vessata dalle minacce e richieste di denaro della figlia.

Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dell’anziana donna, dove la figlia stava inveendo contro la madre, minacciandola per avere la somma di 200 euro. I militari hanno subito bloccato e identificato la donna, trovandola in possesso del grosso coltello da cucina, custodito nella borsa, con cui poco prima la donna aveva minacciato la madre.

La figlia, è stato appurato, già in altre circostanze aveva costretto con le minacce i suoi genitori a consegnarle varie somme di denaro, gettando loro in un profondo stato di paura e preoccupazione. Ora è accusata dei reati di maltrattamenti in famiglia, per cui è stata arrestata, e di estorsione (denunciata).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della procura di Foggia, la stessa è stata associata al carcere di Foggia. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con i genitori.