Droga nelle cassette della frutta: 'cipolline' di cocaina non sfuggono al fiuto dei cani antidroga

Droga nelle cassette della frutta: 'cipollotti' di cocaina non sfuggono al fiuto dei cani antidroga. Accade a Cerignola, dove gli agenti del Commissariato cittadino e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale - nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, rientrante nel Piano Operativo Interprovinciale, unitamente al personale del Reparto Cinofili di Bari e il prezioso ausilio dei cani Amira e Africa - hannoe ffettuato una perquisizione domiciliare in via U.S.A.

Nel dettaglio, all’ingresso dell’abitazione da controllare, vi era bancarella per la vendita della frutta. Proprio in una infatti, nascosta tra la frutta vi erano 11 “cipolline” di cocaina per un peso di 4 grammi circa, oltre ad un altro involucro contenente piccola quantità di hashish. La perquisizione, estesa presso l’abitazione del titolare del banco vendita, ha consentito di recuperare anche del nastro isolante dello stesso tipo usato per confezionare le dosi sequestrate.

Per il fatto, l'uomo - 33enne con precedenti specifici - responsabile della detenzione dello stupefacente, è stato condotto presso gli Uffici del Commissariato per le formalità di rito e successivamente accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.