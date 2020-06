In auto con 300 grammi di marijuana, incappa nei controlli dei carabinieri e viene scoperto: arrestato 22enne

In auto con 300 grammi di foglie ed infiorescenze di marijuana, incappa in un controllo dei carabinieri: arrestato 22enne. Accade a Cerignola, dove i carabinieri della stazione ofantina hanno arrestato il giovane del posto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane si trovava alla guida di una Volkswagen Golf in vico Ortale San Domenico, a Cerignola, quando i militari lo hanno fermato per un controllo. Lo stesso, che da immediati accertamenti è risultato gravato da precedenti penali, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nell’auto, nascosta sotto il sedile posteriore, i militari hanno rinvenuto una busta di plastica contenente altri due involucri di cellophane contenenti rispettivamente 200 e 100 grammi di marijuana.

Nel marsupio indossato dal 22enne i carabinieri hanno inoltre rinvenuto la somma di 410 euro, in banconote di vario taglio. Sostanza stupefacente e denaro, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane, condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

