Deve scontare 6 anni di reclusione, viene beccato dai carabinieri in casa: arrestato

Da oltre venti giorni si era reso irreperibile Domenico Cirulli, 49enne pluripregiudicato di Cerignola, ovvero da quando dalla Procura della Repubblica di Foggia era stato emesso un ordine di carcerazione. Era attivamente ricercato, da allora, da tutte le Forze di polizia, soprattutto perché ritenuto essere pericoloso. Non a caso, fino al mese di dicembre, Cirulli era anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cerignola.

Lo scorso sabato, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del nucleo operativo e radiomobile, supponendo che l’uomo, dopo i primi giorni, potesse essersene tranquillamente rientrato a casa, sono tornati a cercarlo proprio lì. Effettivamente, all’improvviso, al loro arrivo la porta di casa si è aperta e Cirulli ha tentato una disperata fuga a piedi. I militari, però, non si sono lasciati sorprendere e, dopo varie centinaia di metri di inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo, non senza avere una breve colluttazione. Per tale ragione è stato anche denunciato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, e dopo la notifica del provvedimento, Cirulli è stato rinchiuso nel carcere di Foggia, dove sconterà la pena di 6 anni e 4 mesi perché riconosciuto colpevole di furto aggravato, ricettazione, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazioni della sorveglianza speciale.