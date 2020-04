Folle fuga contromano e senza patente, scende dall'auto e scappa lanciando la coca: inseguito e braccato dalla polizia

In auto contromano e con la cocaina al seguito. E' quanto scoperto dagli agenti del commissariato di Cerignola che, nella giornata di ieri, poco dopo mezzogiorno, hanno arrestato dopo un doppio inseguimento (in auto prima e a piedi poi) un 57enne del posto.

Nel dettaglio, gli agenti del reparto prevenzione crimine di San Severo e del commissariato di Cerignola, transitando in via Torino hanno incrociato un uomo a bordo di un’autovettura che procedeva in senso contrario al senso di marcia.

Per questo motivo, gli agenti hanno deciso di fermare l’auto per un controllo, ma il conducente, accortosi di essere tallonato dalla polizia, ha innescato un inseguimento per le vie della città, nonostante le ripetute segnalazioni gli intimassero di fermarsi.

Ad un certo punto, vistosi braccato, si è fermato e ha tentato di scappare a piedi, non prima di aver lanciato dal finestrino due involucri di cellophane. Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 800 euro in contanti in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente di cui l’uomo si era disfatto (cocaina) è stata sequestrata inseieme all’autovettura, poiché il predetto guidava senza patente di guida.

Dopo le formalità di rito, l’uomo, cerignolano di 57 anni, con precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto presso la propria abitazione a disposizione della locale Procura della Repubblica.