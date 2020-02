In auto con 22 dosi di cocaina pronta all'uso: carabinieri stanano 33enne, sequestri anche 1300 euro provento di spaccio

In auto con 22 dosi di cocaina pronte all'uso e oltre 1300 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. E' quanto scoperto dai carabinieri di Cerignola, a carico di un 33enne del posto, arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato controllato dai militari in servizio di pattuglia alcune notti fa in via Consolare, a Cerignola, mentre si trovava al volante di una Fiat Panda. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 12 grammi, e 1.330 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Il 33enne, accompagnato negli uffici della locale Compagnia Carabinieri, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti dell’arrestato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.