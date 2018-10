Omicidio fratelli Luciani, Cavaliere sull'arresto di Caterino: "Così lo Stato reagisce"

Arresto Caterino: il commento di Cavaliere

Parafrasando l'iniziativa della Fondazione e della Camera di Commercio di qualche anno fa, 'Foggia Reagisce', con orgoglio e soddisfazione oggi possiamo affermare che 'Lo Stato Reagisce'. Un plauso alla DDA ed alle forze dell’ordine per la brillante operazione di intelligence che ha portato all'arresto di presunti responsabili dell’omicidio di mafia di San Marco in Lamis.

Il 9 agosto 2017 furono barbaramente ammazzate due vittime innocenti, due padri di famiglia, onesti ed umili lavoratori, ma oggi l'inesorabile procedere della giustizia, alimentata e sorretta da una profonda voglia di riscatto morale e civile, ha consentito allo Stato di rispondere alla criminalità in maniera forte e decisa, contribuendo ad alimentare la speranza e la fiducia in chi combatte il fenomeno criminale"