Se ne andava a spasso con una donna nel centro di Candela, ma era ricercato in tutta Europa da due anni

Ricercato in tutta Europa, viene rintracciato ed arrestato dai carabinieri di Candela. Si tratta di un uomo di 39 anni, di nazionalità rumena, individuato alcuni giorni fa, nel paese dei Monti Dauni.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre percorreva a piedi piazza Roma in compagnia di una connazionale. Pertanto, si è ritenuto opportuno procedere ad un controllo per identificare i due.

Dagli accertamenti, è emerso che nei confronti dell’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso circa due anni fa dall’autorità giudiziaria romena poiché ritenuto responsabile di furto aggravato commesso in Romania.

Il mandato di arresto europeo è uno strumento di cui si avvale il sistema giudiziario europeo attraverso cui vengono semplificate e riconosciute reciprocamente le procedure tra paesi appartenenti all'Unione Europea in tema di estradizioni, interrogatori, sequestri ed arresti, come in questo caso.

Il 39enne è stato quindi condotto negli uffici della locale stazione carabinieri e, poi, per ulteriori adempimenti, presso la compagnia carabinieri di Cerignola. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.