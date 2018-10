Pestaggio al 'Domus', episodio non denunciato alle forze dell'ordine. Pititto: "Questo non è tollerabile"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si tratta di Aleandro Di Fiore, classe 1981, accusato del pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi ai danni di un 18enne di Lucera. "Siamo riusciti a ricostruire quanto accaduto", continua. "Un diverbio verbale che si trasforma in una aggressione fisica ai danni del giovane lucerino. Una prima, meno violenta, a cui seguirà, a poche centinaia di metri dal locale, l'aggressione più grave che determinerà uno stato clinico particolarmente critico. Non è tollerabile che aggressioni del genere ai danni di giovani ragazzi, non vengono in alcun modo riferite alle forze dell'ordine" | IL VIDEO