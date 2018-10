Tentato omicidio a Foggia: arrestato 20enne, figlio e nipote di esponenti vicini al clan Moretti

Ventenne foggiano arrestato per dagli agenti della squadra mobile di Foggia per il tentato omicidio di Antonio Frascolla, il 28enne ferito da un colpo di pistola al termine di una lite per futili motivi. Per il fatto, la polizia ha fermato Giuseppe Bruno, 20enne pregiudicato, figlio di Gianfranco e nipote di Rodolfo, entrambi inseriti nella criminalità organizzata di Foggia, intranei alla batteria Moretti.

Oltre all'accusa per tentato omicidio, Bruno risponderà anche di porto abusivo di arma: nella sua abitazione, infatti, è stata recuperata una Beretta cal. 7.65 comprensiva di caricatore con all’interno un proiettile, mentre nella canna vi era un bossolo inceppato. Il ferito - per gli inquirenti contiguo alla criminalità organizzata foggiana - è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba ed è tutt’ora ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia. Le sue condizioni non sono gravi. I particolari dell'attività verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà mattinata, in questura.