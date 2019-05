Barese arrestato alla stazione di Foggia: si aggirava con fare sospetto, era ricercato per furto in un'abitazione

Ricercato per furto aggravato in abitazione, 44enne barese arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria, a Foggia.

Il fatto risale alla mattina dello scorso 26 maggio, quando gli agenti della Polfer, nel corso d’intensificati servizi di prevenzione e contrasto a fenomeni illegali in ambito ferroviario, procedeva al controllo di un cittadino della provincia di Bari, di 44 anni, che si aggirava con fare sospetto nella zona intorno alla biglietteria.

Dall’interrogazione della Banca dati delle Forze di Polizia, l’uomo - oltre ad annoverare vari precedenti penali - risultava da catturare in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione della Procura della Repubblica di Udine, dovendo espiare la pena residua di 8 mesi di reclusione perché condannato per furto aggravato in abitazione risalente all’ottobre 2016 nel comune Latisana (UD). L’uomo, al termine degli accertamenti, veniva dichiarato in arresto e ristretto presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.