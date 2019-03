Sparatoria shock: avvocato crivella auto di colpi "per scherzo", prima l'inseguimento da film e poi l'arresto

Un avvocato 43enne originario di San Nicandro Garganico da poco trasferitosi a Trieste, è stato arrestato dai carabinieri per aver esploso almeno sei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di una Opel Station Wagon ferma alla Costa dei Barbari con a bordo un cittadino dell'est.

La vittima, miracolosamente illesa, si è lanciata all'inseguimento del legale, terminato in via Udine nei pressi della stazione ferroviaria di Roiano dove sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri e una macchina della scientifica. Il 43enne avrebbe sparato per gioco, per scherzo.

Il finestrino della macchina era completamente infranto. L'occupante, per fortuna, è rimasto miracolosamente illeso. Seguono aggiornamenti