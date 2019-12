Auto rubata sfreccia sulla strada, scene da film lungo la Statale 16: l'arresto dopo inseguimento lungo 40 km

Auto rubata sfreccia sulla Statale 16, ma viene intercettata dalla polizia. Scatta lungo e pericoloso inseguimento che da San Ferdinando di Puglia si è concluso nella zona industriale di Foggia, con l'arresto di un pregiudicato di Bitonto.

Scene da film, quelle vissute ieri pomeriggio lungo la trafficata Statale 16: gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Bari e del Distaccamento Polizia Stradale di San Severo, infatti, hanno arrestato un pregiudicato di Bitonto di 40 anni, per i reati di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel dettaglio, una pattuglia del Compartimento di Bari, ha notato una Opel Mokka sfrecciare lungo la strada seguita a breve distanza da una Audi A6. Pertanto, gli operatori hanno deciso di procedere ad un controrllo, iniziando una manovra di rapido avvicinamento. Mentre l’Audi si allontanava in direzione Nord, è stata interrogata la banca dati circa la targa dell'Opel, che è risultata oggetto di furto, nel centro cittadino di Mola di Bari.

Ne è scaturito un lungo inseguimento e, vista l’elevatissima velocità mantenuta dal veicolo, è stata allertata la sala operativa regionale ed attivati i dispositivi sonori, non disgiunti dall’utilizzo della paletta d’ordinanza. Il veicolo alternava brusche frenate a repentine accelerate effettuando rapidissimi cambi di corsia finalizzati a far perdere le proprie tracce compiendo ripetuti sorpassi a destra. L'inseguimento è durato per circa 40 km, fino alla zona industriale di Foggia, dove una pattuglia del Distaccamento di San Severoè riuscita ad ostruire parte della carreggiata e costringere il conducente del veicolo inseguito a fermarsi sul margine destro della strada.

Il conducente del veicolo, aperto lo sportello di guida ha cercato di darsi alla fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dagli operatori che lo hanno accompagnato negli Uffici della Polizia Stradale di Foggia. Il conducente del veicolo rubato con numerosi precedenti specifici, dopo essere stato sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Foggia, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.