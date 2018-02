Andirivieni di persone fatale a 20enne incensurato: in casa c’erano la droga e un ostensorio dorato rubato

Da alcuni giorni i Carabinieri della Stazione di Ascoli Satriano erano sulle tracce di L.L.S., incensurato del posto classe 1998, per via di un anomalo andirivieni nei pressi della sua abitazione, ragion per cui i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione, che ha confermato i sospetti iniziali.

Infatti, all’interno della stanza del giovane, i militari hanno trovato 15 grammi di hashish, con ogni probabilità la rimanenza dell’attività di spaccio posta in essere nei giorni precedenti, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga. Il ragazzo, quindi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nell’approfondire la perquisizione, i Carabinieri hanno anche recuperato un ostensorio dorato, risultato essere stato sottratto al locale seminario vescovile. Per tale ragione il Longo è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di ricettazione, mentre l'oggetto sacro è stato restituito all'istituto ecclesiastico.