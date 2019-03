Ai domiciliari, approfitta della bella serata per uscire con gli amici: 32enne arrestato per evasione

Ai domiciliari, approfitta della bella serata per uscire con gli amici ma al rientro trova ad attenderlo i carabinieri, che lo arrestano per evasione. E’ quanto accaduto lo scorso fine settimana, ad Apricena, dove i carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli ed in particolare quelli dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Proprio a seguito di questa intensificazione, nella tarda serata di ieri, poco dopo mezzanotte, a seguito di un controllo effettuato presso l’abitazione di Michele Limosani, 32enne censurato del posto, i militari lo hanno tratto in arresto per il reato di evasione.

I carabinieri, infatti, presentatisi a casa sua e non ricevendo alcuna risposta, si sono appostati nei pressi dell’abitazione fino a quando, dopo pochi minuti, lo hanno notato giungere a piedi dal centro della cittadina. A quel punto - con somma sorpresa del ragazzo che si era giustificato dicendo di aver appena incontrato alcuni amici - lo hanno dichiarato in arresto, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.