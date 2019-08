Cerignolano aggredito alla festa patronale di Canosa: polizia sulle tracce dei 'bulli', fermato un 19enne

Individuato e arrestato uno dei presunti componenti del 'branco' che lo scorso 2 agosto, a Canosa di Puglia, ha aggredito un ragazzo di Cerignola, Giuseppe, intervenuto contro la gang in difesa del fratello, cui il gruppo voleva rubare il telefono cellulare.

La violenta aggressione è avvenuta nell'area Luna Park allestita in occasione della festa patronale cittadina, cui Giuseppe e suo fratello (entrambi sordo-muti) stavano partecipando. Per il fatto, alcuni giorni fa, è stato fermato dalla polizia un 19enne di Canosa; gli agenti sono sulle tracce di almeno un altro paio di presunti membri della banda. Le ipotesi di reato per le quali si procederà sono tentata rapina impropria e lesioni aggravate.