Senza biglietto si rifiuta di scendere dal treno, poi afferra agente per un polso e lo colpisce con un pugno

Attimi di paura l'11 gugno scorso a bordo del treno Intercity 606 quando un agente della polizia ferroviaria, al termine del proprio turno di servizio notturno espletato presso la Stazione di Foggia, saliva sul convoglio in abiti civili e libero dal servizio per far rientro a casa.

Nel tratto che collega il capoluogo dauno a San Severo, l'uomo interveniva in ausilio del capotreno in quanto vi era un viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio, che si rifiutava categoricamente di pagare il titolo di viaggio e di scendere presso la prima stazione utile di San Severo.

A quel punto l'agente interveniva invitandolo a scendere, ma veniva afferrato per un polso e colpito con un violento pugno all'addome. Il poliziotto, per evitare che la situazione precipitasse, provvedeva a bloccare l'individuo, poi identificato in Giuseppe Togato di 51 anni.

Presso la stazione di San Severo, l'agente, con l'ausilio del personale del commissariato di polizia, che nel frattempo era stato allertato, provvedeva a trarre in arresto l'aggressore per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, violenza e lesioni personali

Togato aveva diversi pregiudizi di polizia. Su disposizione della locale Procura della Repubblica veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il poliziotto, sottoposto a visita medica presso il nosocomio 'Masselli Mascia', veniva dimesso con prognosi di cinque giorni