Amira e Faro smascherano 19enne: perquisizione lampo e arresto, aveva hashish e marijuana addosso

Giovedì gli agenti del commissariato di Cerignola, del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, con l’ausilio delle unità cinofili, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un giovane cerignolano di 19 anni, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, quando i poliziotti hanno effettuato la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, cani antidroga Amira e Faro, hanno segnalato tempestivamente la presenza di sostanza stupefacente addosso al ragazzo.

Difatti, in seguito alla perquisizione personale all’interno degli indumenti intimi, gli agenti hanno rinvenuto circa 8 grammi di sostanza tipo hashish e 10 grammi circa di marijuana suddivise in bustine di cellophane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane alla luce di quanto emerso, veniva condotto presso gli uffici del commissariato e dopo le formalità di rito tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.