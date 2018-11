Violenta guerra di mafia per il predominio del traffico di droga: arrestati esponenti della mala garganica

Nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nota come operazione “Agosto di Fuoco”, il “Gruppo Gargano” della Polizia di Stato, composto da Agenti della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Foggia e Bari, ha eseguito un’ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere a carico di due esponenti della criminalità organizzata viestana e di un pregiudicato manfredoniano ritenuto vicino al sanguinoso clan dei 'Montanari', tutti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis, c.p, al fine di agevolare la più vasta compagine criminale facente capo a Perna Girolamo nell’ambito della violenta guerra di mafia intercorsa con la fazione contrapposta facente capo a Raduano Marco, per il controllo egemonico del territorio viestano e l’assunzione del monopolio in Vieste nella gestione e nel commercio degli stupefacenti.

I dettagli dell’operazione verranno forniti in sede di conferenza stampa, che si terrà nella mattinata odierna alle ore 11:00 presso la sala stampa della Questura di Foggia alla presenza del sig. Questore della Provincia di Foggia, dott. Mario Della Cioppa.