Sgominata associazione per delinquere: 12 arresti, droga del Foggiano spacciata in Basilicata

Tre in carcere e nove ai domiciliari col braccialetto elettronico e dieci divieti di dimora a Venosa: è questo il bilancio dell'inchiesta 'turn over' che questa mattina ha portato all'arresto di 12 persone da parte dei carabinieri. Sono accusati di far parte di un'associazione per delinquere "dedito ad un traffico di sostanze stupefacenti"



I 12 appartenenti al clan con al vertice il 47enne Antonio Scoca, sono accusati di smerciare cocaina, eroina, hascish e marijuana. Si legge su Basilicata 24 che "riforniva i rivenditori al dettaglio di stupefacenti, esercitando sugli stessi la sua autorità anche con la forza e minacce"



E che "l'approvvigionamento avveniva nel Foggiano confermando un’allarmante sinergia tra la criminalità organizzata lucana e quella foggiana".