Faida di Trinitapoli, si consegna ai carabinieri l'ultimo uomo

Operazione 'Nemesi' sulla faida di Trinitapoli, si consegna ai carabinieri anche l'ultimo uomo. Si tratta di Cosimo Damiano Gallone, 39enne colpito dall'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri questa mattina, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla DDA di Bari che ha, di fatto, decapitato il clan 'Carbone - Gallone'.

L'uomo, irreperibile all'atto della cattura, si è consegnato ai carabinieri di Milano poco fa. In questo momento i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia stanno notificando il provvedimento del GIP. In definitiva tutti gli indagati sono stati assicurati alla Giustizia. I soggetti attinti da misura sono ritenuti responsabili dei reati di detenzione e porto illegale di numerose armi da fuoco, che secondo le risultanze investigative erano destinate ad essere utilizzate contro esponenti delle fazioni “Miccoli-De Rosa” e “Valerio-Visaggio” che si contendono, in contrapposizione con i 'Carbone - Gallone', il controllo del territorio per quanto concerne le attività illecite.