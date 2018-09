Corrieri della droga intercettati a largo di Vieste: sequestrato carico di marijuana, due arresti

Intercettato un carico di marijuana al largo del Gargano, circa due tonnellate di "erba" pronte per le piazze dello spaccio di Capitanata. Importante sequestro quello effettuato all'alba dai militari della Guardia di Finanza, a largo di Vieste.

I finanzieri, a bordo di un elicottero, hanno intercettato un gommone che proveniva dalle coste albanesi e diretto verso la Puglia, con a bordo due corrieri della droga, entrambi arrestati al termine di un lungo inseguimento ingaggiato con le fiamme gialle per cielo e mare, terminato a largo di Vieste. Oltre allo stupefacente, sequestrato anche il mezzo usato dai corrieri, modificato per potenziarne prestazioni e velocità. La droga è stata trasportata al porto di Manfredonia, dove verrà analizzata, campionata e pesata. Ingente il valore economico del "carico", una pesante mazzata per il mercato dello spaccio garganico.