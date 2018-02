Beccati in possesso di droga e contanti: in manette due incensurati

I militari della Stazione di Stornara hanno tratto in arresto dapprima F. L., di 27 anni, e R. B. M. di 22 anni, entrambi incensurati di Stornarella.

I due, bloccati nottetempo a Stornarella, a seguito di perquisizione personale e veicolare, poi estesa anche alle abitazioni di entrambi, sono stati trovati in possesso di un quantitativo totale di 3 grammi di cocaina, 1 di marijuana e 17 di hashish, oltre che di vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, di un grosso coltello di genere vietato e di una somma contante di denaro, in banconote di piccolo taglio, di oltre 150 euro, sulla cui provenienza i due giovani, entrambi senza occupazione, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. Su disposizione del P.M. di turno i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Risponderanno del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.