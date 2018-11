Scacco allo spaccio in piazza Mercato: blitz della polizia, 13 arresti (3 sono minorenni)

Scacco allo spaccio di droga in piazza Mercato. All'alba di oggi, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, gli agenti della Squadra Mobile, con la collaborazione di numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone.

I soggetti coinvolti - tra i quali anche tre minorenni - sono ritenuti tutti responsabili a vario titolo dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività si svolgeva prevalentemente in piazza Mercato, nel cuore del centro storico cittadino, per un ingente lo smercio di droghe leggere. I particolari dell’operazione verranno forniti in sede di conferenza stampa che si terrà questa mattina, in questura.