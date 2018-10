Spaccio in zona Teatro del Fuoco: hashish sotto le tegole di un fabbricato abbadonato, preso 20enne

Spaccio di stupefacenti in pieno centro a Foggia. La polizia arresta ventenne e recupera - in un fabbricato abbandonato - 1 kg di hashish e altro stupefacente in dosi "da strada". E' quanto scoperto dagli agenti del "Gruppo Falchi" della questura, che hanno tratto in arresto Luigi Lo Vasto, classe 1998, per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Nell’ambito di una mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto dei reati inerenti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Teatro del Fuoco, gli agenti hanno notato due giovani dirigersi verso Vico Cutino.

Uno dei due è stato riconosciuto come Lo Vasto, già noto alle forze dell’ordine. I due, giunti in corrispondenza di un fabbricato diroccato e abbandonato si sono arrampicati fino a raggiungere il tetto, si sono calati all’interno della casa, per poi uscirne dopo poco dallo stesso punto d’ingresso. Tornati su Vico Cutino, i due ragazzi hanno ragigunto un gruppo di giovani che stazionava davanti al Teatro del Fuoco. Prima che i due soggetti, potessero intraprendere altre manovre, gli agenti sono intervenuti per procedere al controllo di tutti e sette i presenti. Nelle disponibilità di Lo Vasto è stata recuperata sostanza stupefacente - 35 grammi di hashish nascosta nelle parti intime - oltre a 600 euro in banconote di vario taglio, nonché una lama di taglierino intrisa di stupefacente. Un altro giovane, risultato minorenne, deteneva invece 10 gr di hashish.

Ultimato il controllo, gli agenti hanno perquisito Vico Cutino e, nei pressi di una porticina dove il giovane era stato visto trafficare, sono stati recuperati circa 50 gr di hashish; poi hanno raggiunto il fabbricato diroccato dove era stato visto entrare ed uscire. Dopo un accurato, all’interno di un foro praticato nel muro perimetrale è stato recuperato un bilancino, mentre sotto alcune tegole del tetto vi erano dieci panetti di hashish del peso complessivo di 1 kg. A breve distanza, recuperati altri 10 gr di sostanza stupefacente, tipo marijuana, contenuti in una carta assorbente. Dopo gli accertamenti di rito, il ventenne Lo Vasto è stato condotto in stato di arresto presso la Casa Circondariale di Foggia, mentre il ragazzo minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.