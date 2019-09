Scontri tra ultras prima di Nocerina - Foggia, tre arresti: nei tafferugli ferito un vice questore

Tafferugli prima Nocerina - Foggia, scattano i primi arresti. Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato tre persone a seguito della rissa avvenuta domenica scorsa all'esterno dello stadio “San Francesco” prima della partita valida per il terzo turno del campionato di serie D, girone H.

Nel mirino della Polizia sono finite due persone, già note alle forze dell’ordine, che sono state fermate con l’accusa di danneggiamento e resistenza aggravata. Il terzo è il fratello di uno dei due fermati, il quale, per impedire che il congiunto venisse bloccato dai poliziotti, ha aggredito il vicequestore Luigi Amato. Quest’ultimo è stato condotto in ospedale per essere medicato, mentre l’aggressore è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Su quanto accaduto indagano anche gli agenti foggiani i quali, insieme ai colleghi nocerini, stanno visionando le immagini registrate da alcune telecamere per risalire gli autori dei danneggiamenti di automobili e negozi.