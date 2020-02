Arrestati a San Severo: i nomi dei responsabili dell'incendio nel cantiere della nettezza urbana

Sono Mario Spinelli di 28 anni con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e Giuseppe Scirocco di 59 anni con precedenti penali per tentato furto in abitazione e truffa e rissa, i due sanveveresi arrestati per l'incendio della notte del 26 gennaio scorso, quando le fiamme distrussero bem 25 mezzi dell'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città, provocando ingenti danni e disagi alla raccolta dei rifiuti (il video).

I due sono stati raggiunti entrambi da una misura cautelare della detenzione in carcere (i dettagli della notizia qui)