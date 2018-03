La polizia scopre container della droga: quattro giovani pusher arrestati a San Severo

Spaccio nel container, in manette quattro persone a San Severo. E' accaduto llunedì sera, quando gli agenti del commissariato cittadino, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno arrestato quattro giovanissimi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Fernando Caposiena, pregiudicato san severese classe 1995, Michele Boncristiano, di Torremaggiore classe 1994, Nazario Palumbo, pregiudicato sanseverese classe 1992 e Vittorio Caposiena classe 2000.

Tutto è partito alle 21 di lunedì scorso: nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno notato tre ragazzi uscire repentinamente da un container in legno presente nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Caposiena. I poliziotti hanno raggiunto Palumbo che ha provato a disfarsi di un bilancino digitale di precisione intriso di marijuana. Nel frattempo, altri agenti hanno bloccato Fernando Caposiena e Boncristiano. A seguito della perquisizione del container, sono stati recuperati due taglierini intrisi di sostanza stupefacente e due buste trasparenti contenenti marijuana per 100 grammi circa. Celati all’interno di una cassettiera, oltre a del denaro, anche materiale per il confezionamento, 8 semi di marijuana, 7 grammi di hashish.

Dalla perquisizione operata all’interno dell’abitazione, nella stanza Fernando Caposiena sono state rinvenute anche 5 centraline elettriche. Nella prosecuzione dell’attività di polizia sono state recuperate anche 325 pacchetti di sigarette. Dalla perquisizione effettuata su Caposiena Vittorio, invece recuperata una busta contenente 1kg circa di marijuana e 400 grammi circa di hashish. I quattro, arrestati, sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.