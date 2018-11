Blitz a San Severo, vasta operazione antidroga dopo l'omicidio Russi: pioggia di arresti (in corso)

Dalle primissime luci dell'alba a San Severo è scattata la vasta operazione antidroga che ha visto un centinaio di agenti della polizia - con ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine - impegnati nella esecuzione di numerose misure cautelari in carcere richieste dalla Procura della Repubblica di Foggia ed emesse dal GIP del Tribunale, nei riguardi di decine di pregiudicati spacciatori, anche collegati alla criminalità organizzata.

Le misure restrittive in questione sono la prima dura risposta da parte della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Foggia dopo il cruento omicidio di mafia avvenuto il 23 novembre in una parrucchieria di via Terranova, legato alle dinamiche di predominio dei clan locali sul traffico di droga.

I particolari dell’operazione verranno forniti questa mattina in Questura nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 alla presenza del Questore della provincia di Foggia dott. Mario Della Cioppa.