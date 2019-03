"Lavoriamo con entusiasmo, perché siamo consapevoli che le cose si possono cambiare in questo territorio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel dettaglio, sono stati smantellati due gruppi di spacciatori indipendenti tra loro, e specializzati nella vendita di cocaina, hashish e marijuana a tutte le ore del giorno e della notte. Lo stupefacente era destinato ad una platea vastissima di assuntori, alcuni dei quali anche minori e avveniva a domicilio oppure in un bar (come nel caso di San Giovanni Rotondo) o addirittura sulla spiaggia (come avveniva a Margherita di Savoia). Entrambe le indagini sono state eseguite dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia