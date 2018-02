VIDEO | Blitz della GdF nei pressi di un capannone: quattro persone smontavano un'auto rubata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quattro persone: due di Cerignola, uno di Fasano e un romeno residente a Orta Nova, sono stati sorpresi nei pressi di un capannone commerciale ubicato in un terreno agricolo difficilmente raggiungibile e con folta vegetazione, sito nei pressi della Sp 96, mentre smontavano una Audi Q5 rubata qualche giorno prima a Salve in provincia di Lecce. Successivamentte i militari hanno proceduto, anche con l’ausilio di un mezzo aereo, ad una attenta e particolareggiata ricognizione dei luoghi antistanti che ha consentito altresì di individuare, in un canale del Consorzio di Bonifica della Capitanata, una vasta discarica a cielo aperto di rifiuti, rappresentati da carrozzerie di autovetture incendiate, probabilmente al fine di eliminare ogni possibile traccia di passate condotte criminose.