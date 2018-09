Violenta rapina in tabaccheria, scacco alla banda: polizia arresta sei persone

Scacco ai sei componenti della banda che, pochi giorni fa, hanno messo a segno una violenta tentata rapina ai danni di una tabaccheria in via Silvestri, a Foggia. Il commando - composto da quattro persone e due complici a copertura - hanno assaltato l'attività commerciale, malmenando con il calcio della pistola uno dei titolari. Le indagini avviate dagli agenti della Squadra Mobile ha permesso di individuare ed arrestare i sei. I particolari dell’operazione verranno forniti in mattinata, nel corso di una conferenza stampa, in questura.

