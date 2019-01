Violenta rapina in strada: vittima presa a bastonate, pugni e calci per 5 euro. "Ti diamo fuoco"

Dovranno rispondere di rapina, estorsione, lesioni personali e violazione legge sulle armi. Stiamo parlando di un uomo di 50 anni e di una donna di 37, entrambi di San Severo, nei confronti dei quali gli agenti del commissariato cittadino hanno eseguito un provvedimento di carcerazione.

Nel mirino dei due, è finita una donna che, individuata come vittima, è stata aggredita e derubata della borsa: nel dettaglio, l’uomo la colpiva ripetutamente al capo con un bastone di legno e, per vincere la resistenza opposta, le sferrava un pugno al volto e la colpiva con calci alle gambe fino a quando, stremata, non mollava la presa. A quel punto, dopo aver gettato a terra il contenuto della borsa, si impossessabavano di un pacchetto di sigarette e di alcune monete in euro.

Non contenti della refurtiva, i due minacciavano ancora la donna: le avrebbero dato fuoco se non avesse consegnato loro almeno 5 euro nelle prossime occasioni in cui si fossero rivisti. La malcapitata è stata soccorsa dal personale sanitario che ha verificato le lesioni subite e attestavano numerose ferite al braccio, al collo e alle gambe. Per loro, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto gli arresti domiciliari.