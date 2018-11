Colpo in via Matteotti: arrestati i rapinatori della Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Nella giornata di ieri, Polizia di Stato e Arma Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani per rapina aggravata ai danni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di via Matteotti a Foggia.