Rapine con metodi violenti, sgominata banda criminale composta da cinque persone: il blitz

OPERAZIONE “TOUCH DOWN”

Si comunica che, nella provincia di Foggia è tutt’ora in corso un’ operazione di polizia giudiziaria eseguita dagli Agenti della Polizia di Stato della Polizia Stradale di Bari e Foggia, finalizzata alla cattura di un sodalizio criminoso composto da cinque persone dedito - a più

riprese - a cruenti rapine in danno di svariati esercizi commerciali, tra cui gioiellerie e tabaccherie ubicate anche fuori regione.

L’operazione di Polizia in atto si è resa indispensabile per disarticolare il gruppo criminale le cui efferate azioni hanno provocato particolare allarme sociale, non lesinando violenze gratuite in danno delle vittime.

I dettagli dell’attività, condotta con l’impiego di 50 uomini e dodici automezzi della Polizia di Stato, verranno resi noti durante la Conferenza Stampa che si terrà in data odierna alle ore 11.00 presso la Sala Stampa della Questura di Foggia.