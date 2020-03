Evasi mettono fine all'incredibile fuga: uno dietro l'altro tornano in carcere e si costituiscono, ma a Pescara

Alla lunga lista degli evasi catturati o costituitisi dopo l'evasione di massa dal carcere di Foggia avvenuta durante la sommossa scoppiata all'interno della casa circondariale di via delle Casermette, in queste ore si sono aggiunti i nomi di Severo De Letteriis, 34 anni di San Severo con precedenti per furto ed estorsione, e di Maurizio Ciociola, 32 anni di Manfredonia, accusato del tentato omicidio di un 23enne avvenuto il 7 gennaio 2016 nella città sipontina. Entrambi, come riportato da IlPescara.it, a distanza di pochissime ore, si sono presentati presso il carcere della città abruzzese.

Proseguono le ricerche degli altri evasi e principalmente di Cristoforo Aghilar, l'omicida di Orta Nova di Filomena Bruno.