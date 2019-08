Carabinieri mettono a 'ferro e fuoco' San Severo: raffica di perquisizioni e arresti nel blitz anti-crimine

Intervento “muscolare” sul territorio di San Severo da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Foggia per il contrasto alla criminalità e la tutela della sicurezza pubblica.

Raffica di perquisizioni e di controlli dei carabinieri in pieno centro storico come anche in periferia. Impiegati anche i “Cacciatori” di Puglia durante le operazioni di polizia giudiziaria. Nel dettaglio, sin dalle prime ore della nottata e a seguire ad oltranza, i carabinieri hanno proposto un robusto ed importante servizio straordinario di controllo del territorio dedicando particolare attenzione operativa nell’ambito del Comune di San Severo.

Numerose le perquisizioni eseguite dai militari dell’Arma con il supporto altresì dei Reparti specializzati dell’Arma ed in particolare dei “Cacciatori di Puglia” presso le abitazioni di pregiudicati o nei riguardi di soggetti ristretti agli arresti domiciliari o sottoposti alla sorveglianza speciale. Diversi anche i posti di blocco e di controllo approntati dai Carabinieri sia nel centro storico che in periferia, arrivando addirittura a cinturare alcune aree sensibili di San Severo.

VIDEO | L'operazione dei carabinieri

Complessivamente, sono state identificate oltre 100 persone, molte delle quali con precedenti penali o di polizia, e controllati circa 70 automotoveicoli; al riguardo sono state comminate alcune decine di violazioni al Codice della Strada riguardanti in particolare la sicurezza stradale (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancata copertura assicurativa, guida pericolosa mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici, ed altro ancora….) per un importo totale di oltre 2.000 euro.

Sono state eseguite diverse decine di perquisizioni domiciliari e locali (in questo caso presso capannoni e casolari) rivolte principalmente a soggetti pregiudicati e comunque di interesse operativo ed è stato arrestato in flagranza di reato un rumeno 40enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, dopo che lo stesso è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre tentava di forzare con un cacciavite, a scopo furtivo, la porta d’ingresso di un’abitazione ubicata in Centro; dopo le formalità di rito, lo straniero, su disposizione del PM di turno è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.

Ancora, è stato arrestato in flagranza di reato un 30enne di San Severo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, per essere stato sorpreso all’esterno del relativo luogo di detenzione; dopo le formalità di rito, l’uomo, su disposizione del PM di turno è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. E' stato denunciato a piede libero un 50enne della provincia di Foggia resosi responsabile di un allaccio abusivo ad un contatore dell’Enel mediante mezzo fraudolento; oltre al reato contestato, i militari hanno altresì rinvenuto alcuni grammi di hashish nella disponibilità dell’uomo, oltre che materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente.

Altri ancora i deferimenti in stato di libertà per reati vari (reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di armi). Già “a stretto giro” sono previsti nuovi controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale nell’ambito della provincia di Foggia, con l’obiettivo primario di contrastare la criminalità ad ogni livello e garantire la tutela della sicurezza pubblica, soprattutto in questo periodo estivo. La guardia resta alta.