Operazione antidroga a San Severo: gli elogi della parlamentare Carla Giuliano a procura e forze dell’ordine

“Ancora un plauso alle Forze dell’Ordine e alla Procura della Repubblica di Foggia impegnate da questa mattina a San Severo in una vasta operazione antidroga che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari in carcere”. Così Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, in merito all’operazione antidroga svoltasi questa mattina a San Severo. “La lotta alla criminalità organizzata si arricchisce di un ulteriore fondamentale tassello per restituire legalità e sicurezza alla nostra città. Grazie alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria per il loro impegno quotidiano a favore dei cittadini e del territorio”, conclude la parlamentare del M5S di San Severo.