La Procura di Foggia "martella" e aggredisce il crimine. Vaccaro: "Sia chiaro a tutti che delinquere non conviene più"

Così, il procuratore Ludovico Vaccaro a margine della conferenza stampa per la vasta operazione antidroga che, tra il Gargano e la Bat, ha smantellato due gruppi dediti allo spaccio di stupefacenti e operato 17 arresti. "Deve essere chiaro a tutti che il crimine non conviene più: per questo abbiamo iniziato ad aggredire i patrimoni che derivano dalle attività illecite".

"Noi ci siamo e ci crediamo", continua Vaccaro. "Ma in questo momento è necessario uno scatto ulteriore, quello della società civile: questo contenitore della città, che stiamo liberando dalla cirminalità, deve essere riempito di contenuti di sviluppo economico, possibilità reali di lavoro e opportunità per dare a coloro che non vogliono delinquere una possibilità di vita lecita e di benessere lecito". | IL VIDEO