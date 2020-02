Operazione antidroga all'alba a Manfredonia: sei arresti nell'operazione 'Retis'

Alle prime luci dell'alba di questa mattina i Carabinieri di Manfredonia hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti di sei soggetti del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I dettagli dell’operazione “Retis”, nella Rete, verranno resi noti in una conferenza stampa alle 10 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.