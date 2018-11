Arresti 'Società Foggiana', il sottosegretario Gaetti: “Duro colpo alla mafia, grazie alle forze di polizia”

Luigi Gaetti, sottosegretario di Stato all'Interno - già vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali - commenta così l'operazione antimafia che ha portato all'arresto di trenta esponenti delle due batterie foggiane dei Sinesi-Francavilla e dei Moretti-Pellegrino-Lanza.

"Con gli arresti di oggi si dà così un duro colpo all'organizzazione mafiosa. Sono stato a Foggia pochi giorni fa per confrontarmi con le Forze di Polizia e parlare con i testimoni di giustizia e le associazione Antiracket e Antiusura. La città di Foggia è stata teatro, recentemente, di atti criminali importanti alle quali vi è stata una pronta e forte reazione di tutte le forze di Polizia, costantemente impegnate in prima linea in questo territorio. Associazione di stampo mafioso, estorsioni e tentato omicidio, sono tutti componenti dei clan mafiosi Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Gli arresti di oggi non fanno altro che confermare come la presenza costante e la continua collaborazione delle Forze di Polizia Foggiane siano la risposta più efficace contro ogni forma di criminalità organizzata. Lo Stato è presente, grazie a tutte le Forze di Polizia