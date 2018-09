Rocambolesca fuga sui tetti: ladri sorpresi in un'abitazione, inseguiti e acciuffati dalla polizia

Nella tarda serata di ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Manfredonia, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine in servizio per l’attività di controllo del territorio, hanno sventato un furto in abitazione in via Spagna nella città sipontina.

Giunti sul posto, gli uomini del 113 hanno intercettato i malviventi ancora all’interno dell’abitazione, che alla vista dei poliziotti, hanno dovuto interrompere l’azione criminosa e darsi alla fuga. Ne è scaturito un lungo inseguimento fra i tetti delle abitazioni e tra le campagne.

Nonostante i tre malviventi fossero riusciti in un primo momento a far perdere le loro tracce in aperta campagna, la tenacia degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di individuare due dei tre malviventi, permettendo anche di recuperare la refurtiva.

I due, identificati in A.S. e N.M, pluripregiudicati foggiani, sono stati denunciati a piede libero.