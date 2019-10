Inseguimento da film in via Sprecacenere: carabinieri intercettano auto rubata, due arresti

Inseguimento da film, questa mattina, a Foggia, dove in via Sprecacenere, due pattuglie dei carabinieri hanno inseguito una Fiat Punto "sospetta", fino a costringere il conducente ad arrestare la marcia.

Gli occupanti dell'auto hanno tentato di fuggire per i campi circostanti, ma sono stati inseguiti e bloccati dai militari, che hanno arrestato loro per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Dai primissimi accertamenti effettuati, l'auto - alla quale erano state apposte targhe straniere - era rubata. I due fermati sono stati portati in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.