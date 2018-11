Povero Teatro! Ancora furti di materiale ferroso e ruberie al 'Mediterraneo': due arresti

Non resta più nulla al 'Teatro Mediterrano'. La struttura che in passato brillò ospitando star internazionali, continua ad essere vittima di continui furti e ruberie, agonizzando nel totale degrado. Ultimo caso, in ordine di tempo, il furto messo a segno nel pomeriggio di ieri, quando due persone sono state sorprese dalla polizia nell'ambito dei controlli messi in atto nell'ambito del Piano Operativo Interprovinciale.

La polizia ha quindi sorpreso e arrestato due cittadini stranieri - Adel Chobba, tunisino di 53 anni, e Alexsandru George Tafalan, romeno di 28 - responsabili di furto aggravato in flagranza di reato. Un automobilista in transito su via Galliani aveva notato due persone all’interno del Teatro Mediterraneo, intente a trasportare all’esterno materiale ferroso.

Immediata la segnalazione alla Sala Operativa: gli agenti sono prontamente intervenuti sul posto sorprendendo i ladri mentre uno trasportava, con un carrello ricavato da vecchio un passeggino, profilati di alluminio, e l'altro scavalcava la recinzione perimetrale del Teatro. I due, alla vista della polizia, hanno tentato di allontanarsi senza riuscirvi. I due sono stati quindi arrestati e associati al carcere di Foggia.